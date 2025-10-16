Рейтинг@Mail.ru
10:54 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/belgorod-2048553937.html
Жительница Белгорода пойдет под суд за оправдание терроризма, она публично выражала одобрение вторжению украинских вооруженных формирований в Курскую область, а РИА Новости, 16.10.2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма

Жительницу Белгорода ждет суд за одобрение вторжения ВСУ в Курскую область

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Жительница Белгорода пойдет под суд за оправдание терроризма, она публично выражала одобрение вторжению украинских вооруженных формирований в Курскую область, а также заявляла о готовности встречать их в Белгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки РФ, жительницы Белгорода, уроженки Украинской ССР, 1966 г.р., причастной к оправданию терроризма. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант размещала в интернет-мессенджере Telegram комментарии с высказываниями, направленными на оправдание деятельности террористических организаций "Легион Свобода России"* и "РДК"*, запрещенных в России. Гражданка РФ в своих комментариях одобряла вторжение ВСУ в Курскую область, а также утверждала, что будет встречать в Белгороде украинские вооруженные формирования", - говорится в сообщении УФСБ.
В ведомстве добавили, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и материалы дела переданы в суд. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма), женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Областная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
* Запрещенная в России террористическая организация.
На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма
На жителя Москвы завели дело о финансировании терроризма
13 октября, 12:13
 
ПроисшествияБелгородРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
