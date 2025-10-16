https://ria.ru/20251016/belgorod-2048553937.html
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма - РИА Новости, 16.10.2025
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма
Жительница Белгорода пойдет под суд за оправдание терроризма, она публично выражала одобрение вторжению украинских вооруженных формирований в Курскую область, а РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:54:00+03:00
2025-10-16T10:54:00+03:00
2025-10-16T10:54:00+03:00
происшествия
белгород
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251013/delo-2047926077.html
белгород
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма
Жительницу Белгорода ждет суд за одобрение вторжения ВСУ в Курскую область
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Жительница Белгорода пойдет под суд за оправдание терроризма, она публично выражала одобрение вторжению украинских вооруженных формирований в Курскую область, а также заявляла о готовности встречать их в Белгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки РФ
, жительницы Белгорода
, уроженки Украинской ССР, 1966 г.р., причастной к оправданию терроризма. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант размещала в интернет-мессенджере Telegram комментарии с высказываниями, направленными на оправдание деятельности террористических организаций "Легион Свобода России"* и "РДК"*, запрещенных в России. Гражданка РФ в своих комментариях одобряла вторжение ВСУ
в Курскую область
, а также утверждала, что будет встречать в Белгороде украинские вооруженные формирования", - говорится в сообщении УФСБ.
В ведомстве добавили, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и материалы дела переданы в суд. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма), женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Областная прокуратура в Telegram-канале
сообщила, что уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
* Запрещенная в России террористическая организация.