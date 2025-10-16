Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Жительница Белгорода пойдет под суд за оправдание терроризма, она публично выражала одобрение вторжению украинских вооруженных формирований в Курскую область, а также заявляла о готовности встречать их в Белгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.