Брижит Бардо попала в больницу
Культура
 
19:20 16.10.2025
Брижит Бардо попала в больницу
Nice-Matin: Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием 3 недели назад

ФРАНЦУЗСКАЯ АКТРИСА БРИЖИТ БАРДО ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ НЕДЕЛЬ И ПЕРЕНЕСЛА ОПЕРАЦИЮ В СВЯЗИ С "ТЯЖЕЛЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ" - NICE-MATIN
Брижит Бардо во время прибытия в аэропорт Орли, Париж, Франция, 1965 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Биография Брижит Бардо
28 сентября 2024, 02:25
 
Культура
 
 
