https://ria.ru/20251016/axios-2048678023.html
Путин проведет разговор с Трампом в четверг, пишет Axios
Путин проведет разговор с Трампом в четверг, пишет Axios - РИА Новости, 16.10.2025
Путин проведет разговор с Трампом в четверг, пишет Axios
AXIOS СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТРАМП ПРОВЕДЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ В ЧЕТВЕРГ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:13:00+03:00
2025-10-16T17:13:00+03:00
2025-10-16T17:14:00+03:00
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Путин проведет разговор с Трампом в четверг, пишет Axios
Axios: Путин проведет разговор с Трампом в четверг