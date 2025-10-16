Рейтинг@Mail.ru
21:08 16.10.2025
"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut
авто, автоваз, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lada vesta
Авто, АвтоВАЗ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Lada Vesta
© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство 14 октября. В качестве заявителя указано акционерное общество "Автоваз".
Компания хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut для производства и продажи автомобилей и аксессуаров к ним.
Логотип Lada - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Роспатент поступили на регистрацию три товарных знака Lada
19 февраля, 15:41
 
АвтоАвтоВАЗФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Lada Vesta
 
 
