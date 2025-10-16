https://ria.ru/20251016/avtovaz-2048721086.html
"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut
"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 16.10.2025
