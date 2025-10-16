https://ria.ru/20251016/avtobus-2048517966.html
Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы
Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы - РИА Новости, 16.10.2025
Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы
Все пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса являются иностранцами, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:17:00+03:00
2025-10-16T04:17:00+03:00
2025-10-16T04:57:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048517832_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_edd0ae3f94cc378917783115a0b1992e.jpg
https://ria.ru/20251016/dtp-2048517533.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048517832_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_cd3deadf19d9cf06c521aaddb7a4596c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы
Прокуратура: пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Все пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса являются иностранцами, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса.
"Чуть больше 50 человек, все иностранцы", - сказал собеседник.
Обстоятельства крупного ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура. По данным прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге "Подъезд к городу Свободному". Автобус перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После столкновения с легковым автомобилем марки Toyota Probox автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.
Начата процессуальная проверка.