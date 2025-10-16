Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 16.10.2025 (обновлено: 14:03 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/avto-2048600899.html
Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года
Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года - РИА Новости, 16.10.2025
Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года
В сентябре импорт в Россию автомобилей из Южной Кореи вырос до максимума с начала 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:28:00+03:00
2025-10-16T14:03:00+03:00
экономика
россия
южная корея
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455753_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_8940a94e682aada98a413c5f4188b3ca.jpg
https://ria.ru/20251015/avtomobili-2048434396.html
https://ria.ru/20251014/hyundai-2048094233.html
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455753_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_c3582a30316cded21d0653f911f74021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, южная корея, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Южная Корея, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года

Импорт южнокорейских авто в Россию вырос в сентябре в 1,6 раза

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПродажи автомобилей Hyundai Motor
Продажи автомобилей Hyundai Motor - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Продажи автомобилей Hyundai Motor. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сентябре импорт в Россию автомобилей из Южной Кореи вырос до максимума с начала 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни.
Так, поставки за месяц увеличились в 1,6 раза и достигли 149,1 миллиона долларов. Больше последний раз было в январе 2022-го — 196,7 миллиона долларов.
Внедорожник Lamborghini Urus - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль
Вчера, 16:36
С начала года показатель также вырос в 1,6 раза — до 767,8 миллиона долларов.
Это произошло на фоне обсуждения новых правил расчета утильсбора. Проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом, предусматривает, что базовую ставку утильсбора будут рассчитывать на основании объема двигателя автомобиля, а повышающий коэффициент — с учетом его мощности. Льготный тариф останется для иномарок с двигателем до 160 лошадиных сил, которые ввозят для личного пользования. Документ должен был вступить в силу 1 ноября, но первый вице-премьер Денис Мантуров поручил отсрочить введение новых правил на месяц.
Таким образом, Россия по итогам сентября стала седьмой среди основных импортеров южнокорейских автомобилей. Лидируют в этом списке США с 2,4 миллиарда долларов, причем объем их закупок, несмотря на сильно выросшие пошлины, снизился в годовом выражении всего на семь процентов. Второе место занимает Канада c 435,4 миллиона, третье — Киргизия с 430,7 миллиона. Затем идут Великобритания, закупившая южнокорейских авто на 274,1 миллиона долларов, и Австралия с 271,3 миллиона.
Автомобили Hyundai - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Hyundai зарегистрировал в России бренд для аренды электромобилей
14 октября, 05:26
 
ЭкономикаРоссияЮжная КореяМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала