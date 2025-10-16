Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сентябре импорт в Россию автомобилей из Южной Кореи вырос до максимума с начала 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни.

Так, поставки за месяц увеличились в 1,6 раза и достигли 149,1 миллиона долларов. Больше последний раз было в январе 2022-го — 196,7 миллиона долларов.

С начала года показатель также вырос в 1,6 раза — до 767,8 миллиона долларов.

Это произошло на фоне обсуждения новых правил расчета утильсбора. Проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом , предусматривает, что базовую ставку утильсбора будут рассчитывать на основании объема двигателя автомобиля, а повышающий коэффициент — с учетом его мощности. Льготный тариф останется для иномарок с двигателем до 160 лошадиных сил, которые ввозят для личного пользования. Документ должен был вступить в силу 1 ноября, но первый вице-премьер Денис Мантуров поручил отсрочить введение новых правил на месяц.