Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года

В сентябре импорт в Россию автомобилей из Южной Кореи вырос до максимума с начала 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сентябре импорт в Россию автомобилей из Южной Кореи вырос до максимума с начала 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни.
Так, поставки за месяц увеличились в 1,6 раза и достигли 149,1 миллиона долларов. Больше последний раз было в январе 2022-го — 196,7 миллиона долларов.
С начала года показатель также вырос в 1,6 раза — до 767,8 миллиона долларов.
Это произошло на фоне обсуждения новых правил расчета утильсбора. Проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом
, предусматривает, что базовую ставку утильсбора будут рассчитывать на основании объема двигателя автомобиля, а повышающий коэффициент — с учетом его мощности. Льготный тариф останется для иномарок с двигателем до 160 лошадиных сил, которые ввозят для личного пользования. Документ должен был вступить в силу 1 ноября, но первый вице-премьер Денис Мантуров
поручил отсрочить введение новых правил на месяц.
Таким образом, Россия
по итогам сентября стала седьмой среди основных импортеров южнокорейских автомобилей. Лидируют в этом списке США
с 2,4 миллиарда долларов, причем объем их закупок, несмотря на сильно выросшие пошлины, снизился в годовом выражении всего на семь процентов. Второе место занимает Канада
c 435,4 миллиона, третье — Киргизия
с 430,7 миллиона. Затем идут Великобритания
, закупившая южнокорейских авто на 274,1 миллиона долларов, и Австралия
с 271,3 миллиона.