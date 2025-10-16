Рейтинг@Mail.ru
10:19 16.10.2025
СК привлечет к ответственности командующих силами БПЛА ВСУ за атаки на ТЭК
СК привлечет к ответственности командующих силами БПЛА ВСУ за атаки на ТЭК
Следственный комитет РФ намерен привлечь к ответственности командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и комполка Дмитрия Бондаровича за атаки на... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:19:00+03:00
2025-10-16T10:19:00+03:00
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: командующие силами БПЛА ВСУ Бровди и Бондарович ответственны за атаки на ТЭК

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Следственный комитет РФ намерен привлечь к ответственности командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и комполка Дмитрия Бондаровича за атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с атаками силовых структур Украины с применением беспилотных воздушных судов дальнего действия по объектам топливно-энергетического комплекса вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении терактов в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и командующего 14-м отдельным полком беспилотных систем ВСУ Дмитрия Бондаровича. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление окончательного размера причиненного ущерба и иных соучастников преступления", - говорится в сообщении.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС
09:26
 
РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
