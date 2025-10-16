https://ria.ru/20251016/ataki-2048548586.html
СК привлечет к ответственности командующих силами БПЛА ВСУ за атаки на ТЭК
СК привлечет к ответственности командующих силами БПЛА ВСУ за атаки на ТЭК - РИА Новости, 16.10.2025
СК привлечет к ответственности командующих силами БПЛА ВСУ за атаки на ТЭК
Следственный комитет РФ намерен привлечь к ответственности командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и комполка Дмитрия Бондаровича за атаки на... РИА Новости, 16.10.2025
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
2025
СК привлечет к ответственности командующих силами БПЛА ВСУ за атаки на ТЭК
СК: командующие силами БПЛА ВСУ Бровди и Бондарович ответственны за атаки на ТЭК