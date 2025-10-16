Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ataka-2048637386.html
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека - РИА Новости, 16.10.2025
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека
Две женщины и мужчина пострадали в Белгородском районе и Грайворонском округе при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:16:00+03:00
2025-10-16T15:16:00+03:00
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048440183.html
белгородский район
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали две женщины и мужчина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Две женщины и мужчина пострадали в Белгородском районе и Грайворонском округе при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под ударами ВСУ Белгородский район и Грайворонский округ. Ранены три мирных жителя. В селе Доброе Грайворонского округа в результате ночной атаки беспилотника пострадала женщина. Почувствовав недомогание, она вызвала скорую помощь. Бригада СМП доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. В посёлке Октябрьский Белгородского района два мирных жителя пострадали от удара дрона по парковке социального объекта", - написал Гладков в Telegram-канале.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
13:32
Губернатор уточнил, что в больнице медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у женщины — минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги. В социальном объекте повреждены остекление и фасад, также на парковке повреждён легковой автомобиль, добавил глава области.
По его информации, в Грайворонском округе в селе Головчино в результате удара дрона по парковке социального объекта загорелись два легковых автомобиля, также город Грайворон был атакован двумя дронами, что привело к повреждению двух легковых автомобилей. В селе Глотово в частном доме после атаки беспилотника выбиты окна, повреждены крыша и фасад. В Дунайке FPV-дрон нанёс удар по легковому автомобилю, в Новостроевке-Первой атака дрона повредила гараж и надворную постройку. Как подчеркнул Гладков, в Белгородском районе в посёлке Дубовое обломки сбитого беспилотника выбили окна в частном доме. В селе Бочковка частный дом был атакован беспилотником.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
08:00
 
ПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала