В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Две женщины и мужчина пострадали в Белгородском районе и Грайворонском округе при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в больнице медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у женщины — минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги. В социальном объекте повреждены остекление и фасад, также на парковке повреждён легковой автомобиль, добавил глава области.