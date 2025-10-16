В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Две женщины и мужчина пострадали в Белгородском районе и Грайворонском округе при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под ударами ВСУ Белгородский район и Грайворонский округ. Ранены три мирных жителя. В селе Доброе Грайворонского округа в результате ночной атаки беспилотника пострадала женщина. Почувствовав недомогание, она вызвала скорую помощь. Бригада СМП доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. В посёлке Октябрьский Белгородского района два мирных жителя пострадали от удара дрона по парковке социального объекта", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в больнице медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у женщины — минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги. В социальном объекте повреждены остекление и фасад, также на парковке повреждён легковой автомобиль, добавил глава области.
По его информации, в Грайворонском округе в селе Головчино в результате удара дрона по парковке социального объекта загорелись два легковых автомобиля, также город Грайворон был атакован двумя дронами, что привело к повреждению двух легковых автомобилей. В селе Глотово в частном доме после атаки беспилотника выбиты окна, повреждены крыша и фасад. В Дунайке FPV-дрон нанёс удар по легковому автомобилю, в Новостроевке-Первой атака дрона повредила гараж и надворную постройку. Как подчеркнул Гладков, в Белгородском районе в посёлке Дубовое обломки сбитого беспилотника выбили окна в частном доме. В селе Бочковка частный дом был атакован беспилотником.