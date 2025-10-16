Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 16.10.2025 (обновлено: 11:09 16.10.2025)
ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области
ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2025
ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области
ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2025
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области

ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В связи с этим в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что аварийные службы ликвидируют последствия происшествия.
Атаке ВСУ подвергся и Белгородский район, где дрон ударил по автомобилю. Водитель получил ранения, его доставили в больницу. Накануне в области объявляли беспилотную опасность, она продлилась 18 часов.
Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
