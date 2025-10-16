https://ria.ru/20251016/ataka-2048541664.html
ВСУ атаковали объект инфраструктуры в Белгородской области
ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.10.2025
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
белгородская область
ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области