Рейтинг@Mail.ru
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:35 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/artyukhov-2048708181.html
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям - РИА Новости, 16.10.2025
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям
Программа по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) газа даст второе дыхание историческим газовым провинциям Ямала, отметил губернатор... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:35:00+03:00
2025-10-16T19:35:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg
https://ria.ru/20251016/artyukhov-2048549023.html
https://ria.ru/20251015/futbol-2048410475.html
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_208:0:2904:2022_1920x0_80_0_0_b770ad0457bee2e923c2151b8e6ed370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, россия, дмитрий артюхов, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям

Артюхов: программа газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям на Ямале

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Программа по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) газа даст второе дыхание историческим газовым провинциям Ямала, отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин призвал правительство страны в сроки реализовать программу освоения газовых ТрИЗ, существенный запас которых сконцентрирован в ЯНАО.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке
Вчера, 10:21
"Мы доминирующий газовый регион — более 80% добычи страны. И несмотря на то, что у нас много новых интересных проектов, надо заниматься и традиционными регионами добычи, где исторически сосредоточены крупные месторождения. Их запасы, по самым скромным подсчетам составляют порядка 2 триллионов кубометров, которые можно вовлечь за счет интенсификации добычи", — указал губернатор.
По его словам, в рамках программы совместно с Минэнерго и Минпромторгом будет разработан и реализован комплекс мероприятий. Это и технологические вызовы, и создание преференций для сложной и инвестиционноемкой добычи.
"Все вместе это позволит дать второе дыхание нашей традиционной газовой провинции, а также будет иметь большое социальное значение. Здесь находятся наши основные города, проживает 80% населения региона, при внедрении этой программы будут создаваться новые рабочие места, будут привлекаться самые современные технологии. Наши градообразующие предприятия и весь сервис вокруг них получат большие заказы и перспективу", — заключил Артюхов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Мяч на футбольном поле - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе
15 октября, 15:26
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий АртюховВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала