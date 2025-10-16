https://ria.ru/20251016/artyukhov-2048708181.html
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Программа по вовлечению в добычу трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) газа даст второе дыхание историческим газовым провинциям Ямала, отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин призвал правительство страны в сроки реализовать программу освоения газовых ТрИЗ, существенный запас которых сконцентрирован в ЯНАО.
"Мы доминирующий газовый регион — более 80% добычи страны. И несмотря на то, что у нас много новых интересных проектов, надо заниматься и традиционными регионами добычи, где исторически сосредоточены крупные месторождения. Их запасы, по самым скромным подсчетам составляют порядка 2 триллионов кубометров, которые можно вовлечь за счет интенсификации добычи", — указал губернатор.
По его словам, в рамках программы совместно с Минэнерго и Минпромторгом будет разработан и реализован комплекс мероприятий. Это и технологические вызовы, и создание преференций для сложной и инвестиционноемкой добычи.
"Все вместе это позволит дать второе дыхание нашей традиционной газовой провинции, а также будет иметь большое социальное значение. Здесь находятся наши основные города, проживает 80% населения региона, при внедрении этой программы будут создаваться новые рабочие места, будут привлекаться самые современные технологии. Наши градообразующие предприятия и весь сервис вокруг них получат большие заказы и перспективу", — заключил Артюхов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.