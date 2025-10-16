Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится на первом месте в Уральском федеральном округе и на третьем месте в стране по коэффициенту рождаемости, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на полях Российской энергетической недели.

"Регион в последние годы показывает хороший прирост рождаемости. Мы на третьем месте в стране, и это, наверное, лучший показатель того, что экономика региона стабильна, а работодатели создают правильные условия для своих сотрудников. И эти совокупные усилия компаний, государственных программ и мер поддержки семей дают такой замечательный эффект. Сегодня перед государством стоит серьезная задача — пройти демографический вызов, и в нашем регионе показатели достойные", — рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.