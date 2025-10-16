Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
10:13 16.10.2025 (обновлено: 11:06 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/artyukhov-2048547341.html
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране - РИА Новости, 16.10.2025
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится на первом месте в Уральском федеральном округе и на третьем месте в стране по коэффициенту рождаемости, сообщил РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:13:00+03:00
2025-10-16T11:06:00+03:00
новый уренгой
ноябрьск
надымский район
ямало-ненецкий автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048546810_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_77b33f2e2a000f44e381327e64136f8d.jpg
новый уренгой
ноябрьск
надымский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048546810_229:0:2048:1364_1920x0_80_0_0_225c2be57350507107870220ed9f004c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый уренгой, ноябрьск, надымский район
Новый Уренгой, Ноябрьск, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране

Глава ЯНАО Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в России

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округаГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится на первом месте в Уральском федеральном округе и на третьем месте в стране по коэффициенту рождаемости, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на полях Российской энергетической недели.
"Регион в последние годы показывает хороший прирост рождаемости. Мы на третьем месте в стране, и это, наверное, лучший показатель того, что экономика региона стабильна, а работодатели создают правильные условия для своих сотрудников. И эти совокупные усилия компаний, государственных программ и мер поддержки семей дают такой замечательный эффект. Сегодня перед государством стоит серьезная задача — пройти демографический вызов, и в нашем регионе показатели достойные", — рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
Он также отметил, что за пятнадцать лет число многодетных семей в регионе выросло четырехкратно и достигло 16,7 тысячи. Наибольший рост числа многодетных семей отмечается в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.
"Каждая четвертая семья — многодетная, каждый четвертый житель Ямала — ребенок", — подчеркнул губернатор, добавив, что многодетные могут рассчитывать на 20 мер поддержки в различных сферах.
Ранее в октябре был опубликован рейтинг РИА Новости по материальному благополучию населения регионов за 2024 год. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойНоябрьскНадымский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала