Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране - РИА Новости, 16.10.2025
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится на первом месте в Уральском федеральном округе и на третьем месте в стране по коэффициенту рождаемости, сообщил РИА Новости, 16.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048546810_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_77b33f2e2a000f44e381327e64136f8d.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) находится на первом месте в Уральском федеральном округе и на третьем месте в стране по коэффициенту рождаемости, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на полях Российской энергетической недели.
"Регион в последние годы показывает хороший прирост рождаемости. Мы на третьем месте в стране, и это, наверное, лучший показатель того, что экономика региона стабильна, а работодатели создают правильные условия для своих сотрудников. И эти совокупные усилия компаний, государственных программ и мер поддержки семей дают такой замечательный эффект. Сегодня перед государством стоит серьезная задача — пройти демографический вызов, и в нашем регионе показатели достойные", — рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости.
Он также отметил, что за пятнадцать лет число многодетных семей в регионе выросло четырехкратно и достигло 16,7 тысячи. Наибольший рост числа многодетных семей отмечается в Новом Уренгое
, Ноябрьске
и Надымском районе
.
"Каждая четвертая семья — многодетная, каждый четвертый житель Ямала
— ребенок", — подчеркнул губернатор, добавив, что многодетные могут рассчитывать на 20 мер поддержки в различных сферах.
Ранее в октябре был опубликован рейтинг РИА Новости по материальному благополучию населения регионов за 2024 год. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа
.
