МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВС России получают значительное преимущество над ВСУ за счет улучшения оперативных возможностей беспилотников "Герань", пишет американский журнал Military Watch Magazine.
Автор отмечает, что улучшенные характеристики российских БПЛА в связке с другими видами вооружения делает их особенно эффективным средством поражения логистических центров украинских боевиков в тылу. При этом налаженная цепочка производства дает российской армии не только качественное, но и количественное преимущество, позволяющее усиливать давление на украинские системы ПВО, поясняет автор.
Ранее журнал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* Признан в России террористом и экстремистом.