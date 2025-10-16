Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о переломном моменте в ходе СВО - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 16.10.2025 (обновлено: 16:02 16.10.2025)
В США заявили о переломном моменте в ходе СВО
В США заявили о переломном моменте в ходе СВО - РИА Новости, 16.10.2025
В США заявили о переломном моменте в ходе СВО
ВС России получают значительное преимущество над ВСУ за счет улучшения оперативных возможностей беспилотников "Герань", пишет американский журнал Military Watch РИА Новости, 16.10.2025
РИА Новости
В США заявили о переломном моменте в ходе СВО

MWM: рост возможностей российских БПЛА ведет к переломному моменту в ходе СВО

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВС России получают значительное преимущество над ВСУ за счет улучшения оперативных возможностей беспилотников "Герань", пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Аналитики отмечают растущую способность <…> беспилотников (ВС России. — Прим. ред.) динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие", — говорится в материале.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
В Британии сделали предупреждение по поводу ударов Tomahawk по Москве
03:53
Автор отмечает, что улучшенные характеристики российских БПЛА в связке с другими видами вооружения делает их особенно эффективным средством поражения логистических центров украинских боевиков в тылу. При этом налаженная цепочка производства дает российской армии не только качественное, но и количественное преимущество, позволяющее усиливать давление на украинские системы ПВО, поясняет автор.
Ранее журнал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* Признан в России террористом и экстремистом.
Флаги США
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk
02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
