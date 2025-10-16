В США заявили о переломном моменте в ходе СВО

Автор отмечает, что улучшенные характеристики российских БПЛА в связке с другими видами вооружения делает их особенно эффективным средством поражения логистических центров украинских боевиков в тылу. При этом налаженная цепочка производства дает российской армии не только качественное, но и количественное преимущество, позволяющее усиливать давление на украинские системы ПВО, поясняет автор.