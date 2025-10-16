Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона

ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на обвинения в личном участии в гонениях против священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) по политическим мотивам, заявил, что все делается в рамках закона, и должностные лица в республике не будут выполнять преступных приказов.