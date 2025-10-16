Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона

ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на обвинения в личном участии в гонениях против священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) по политическим мотивам, заявил, что все делается в рамках закона, и должностные лица в республике не будут выполнять преступных приказов.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания, оскорблением религиозных чувства верующих, насаждением атмосферы ненависти. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
"Я исключаю, что те процессы, которые происходят, выходят за рамки правовых процедур и закона. Журналисты знают больше деталей по этим делам, чем я. У меня нет полномочий давать поручения всем госорганам, не говоря уже о том, что в Армении нет должностных лиц, которые готовы выполнять незаконные приказы", - заявил Пашинян, комментируя слова журналиста, что гонениям на священников предшествуют его антицерковные заявления.
По словам Пашиняна, "государственные органы действуют в рамках своих полномочий". "Даже если им отдадут приказы, кто возьмет на себя ответственность выполнять незаконные поручения?" - заявил Пашинян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская