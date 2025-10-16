Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона - РИА Новости, 16.10.2025
14:04 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/armeniya-2048607947.html
Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона
Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона - РИА Новости, 16.10.2025
Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на обвинения в личном участии в гонениях против священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) по политическим... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:04:00+03:00
2025-10-16T14:04:00+03:00
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
ереван
россия
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
Пашинян заявил, что преследования священников происходят в рамках закона

Пашинян: преследования священников осуществляются в рамках закона

© AP Photo / Mark SchiefelbeinНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на обвинения в личном участии в гонениях против священников Армянской апостольской церкви (ААЦ) по политическим мотивам, заявил, что все делается в рамках закона, и должностные лица в республике не будут выполнять преступных приказов.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания, оскорблением религиозных чувства верующих, насаждением атмосферы ненависти. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. В четверг суд в Ереване арестовал епископа Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Армянская церковь обвинила власти Армении в оскорблении чувств верующих
Вчера, 19:13
"Я исключаю, что те процессы, которые происходят, выходят за рамки правовых процедур и закона. Журналисты знают больше деталей по этим делам, чем я. У меня нет полномочий давать поручения всем госорганам, не говоря уже о том, что в Армении нет должностных лиц, которые готовы выполнять незаконные приказы", - заявил Пашинян, комментируя слова журналиста, что гонениям на священников предшествуют его антицерковные заявления.
По словам Пашиняна, "государственные органы действуют в рамках своих полномочий". "Даже если им отдадут приказы, кто возьмет на себя ответственность выполнять незаконные поручения?" - заявил Пашинян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию
9 октября, 18:45
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
