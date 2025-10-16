СМИ: Аргентина готова ради поддержки США отказаться от проектов с КНР

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Власти Аргентины после встречи президента Хавьера Милея с лидером США Дональдом Трампом думают над тем, как уменьшить влияние Китая в технологическом секторе, это может отразиться на проектах в сфере космоса и электроэнергетики, сообщил телеканал TN.
"Поэтому на (улице) Балкарсе (где располагается здание правительства - ред.) думают показать готовность соблюдать геополитические условия финансовой поддержки со стороны США. Речь идет о предоставлении льгот частным компаниям ... США, занимающимся спутниками, телекоммуникациями, электроэнергией и разработкой стратегических ресурсов, таких как литий, уран", - отмечает СМИ.
Один из вариантов - закрытие китайской станции по наблюдению за космосом, построенной в провинции Неукен после подписания соответствующего соглашения в 2012 году. Соглашение предусматривало установку антенны и последующую эксплуатацию участка земли площадью 200 гектаров в течение 50 лет.
"У нас уже есть ряд идей по прекращению ее эксплуатации", - сообщили телеканалу источники в правительстве.
Проблемы могут возникнуть и у проекта китайско-аргентинского радиотелескопа в Сан-Хуане. Власти уже задержали на таможне детали, необходимые для завершения строительства, а также не подписали продление срока действия соглашения.
Власти также могут заморозить совместные с Китаем проекты в сфере электроэнергетики в провинции Санта-Крус.