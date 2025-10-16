Рейтинг@Mail.ru
01:28 16.10.2025 (обновлено: 03:04 16.10.2025)
СМИ: Аргентина готова ради поддержки США отказаться от проектов с КНР
СМИ: Аргентина готова ради поддержки США отказаться от проектов с КНР

TN: Аргентина готова ради поддержки США отказаться от проектов с КНР

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Власти Аргентины после встречи президента Хавьера Милея с лидером США Дональдом Трампом думают над тем, как уменьшить влияние Китая в технологическом секторе, это может отразиться на проектах в сфере космоса и электроэнергетики, сообщил телеканал TN.
Ранее, 14 октября, Трамп на встрече с аргентинским коллегой заявил, что Вашингтон бы расстроился, если бы латиноамериканская страна сотрудничала в военном плане с Китаем. При этом он допустил сотрудничество КНР и Аргентины в сфере торговли.
Президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в зале заседаний Кабинета министров Белого дома. 14 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с "коммунистами" в Аргентине
14 октября, 21:22
"Поэтому на (улице) Балкарсе (где располагается здание правительства - ред.) думают показать готовность соблюдать геополитические условия финансовой поддержки со стороны США. Речь идет о предоставлении льгот частным компаниям ... США, занимающимся спутниками, телекоммуникациями, электроэнергией и разработкой стратегических ресурсов, таких как литий, уран", - отмечает СМИ.
Один из вариантов - закрытие китайской станции по наблюдению за космосом, построенной в провинции Неукен после подписания соответствующего соглашения в 2012 году. Соглашение предусматривало установку антенны и последующую эксплуатацию участка земли площадью 200 гектаров в течение 50 лет.
"У нас уже есть ряд идей по прекращению ее эксплуатации", - сообщили телеканалу источники в правительстве.
Проблемы могут возникнуть и у проекта китайско-аргентинского радиотелескопа в Сан-Хуане. Власти уже задержали на таможне детали, необходимые для завершения строительства, а также не подписали продление срока действия соглашения.
Власти также могут заморозить совместные с Китаем проекты в сфере электроэнергетики в провинции Санта-Крус.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Посольство Китая в Аргентине назвало заявления Бессента провокационными
12 октября, 03:12
 
