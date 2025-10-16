https://ria.ru/20251016/apokalipsis--2048674355.html
Патриарх Кирилл заявил, что апокалипсис неминуем
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Апокалипсис неминуем, но его день и час – тайна, которая откроется только со вторым пришествием Христа, для человека же важнее его собственная кончина и предстоящая встреча с Господом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие – это то, что непременно состоится. В Слове Божьем мы находим некие намерения на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию", – сказал патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Апокалиптические страхи, отметил он, были присущи христианству на протяжении всей его истории, но со временем Церковь осознала, что пришествие Спасителя – это внеисторическое и метаисторическое событие, и никому не дано знать, в какой момент оно наступит.
"Всякого рода размышления на эту тему нужно сопровождать смиренным осознанием того, что день и час Второго Пришествия Господа – это тайна, которая будет открыта только с самим пришествием", – отметил он.
"Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос - наша кончина. Это и будет для нас Вторым Пришествием - потому что предстанем перед Господом и над нами будет совершен суд... Меньше надо думать об апокалипсисе , больше - о спасении души", - заключил патриарх Кирилл и призвал жить по-христиански, готовясь ко встрече с Господом.