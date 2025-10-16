В Роспотребнадзоре назвали продукты-антидепрессанты

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Морская капуста, бананы, мясо, горький шоколад являются продуктами-антидепрессантами, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре во Всемирный день здорового питания.

Роспотребнадзор информирует, что питание должно быть полезным и сбалансированным. Это один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни. В пище содержатся питательные вещества, уровень и баланс которых влияют на эмоциональное и психологическое состояние", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что продуктом-антидепрессантом можно назвать мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина, то есть "гормона счастья". Кроме того, мясо повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.

"К продуктам-антидепрессантам относятся бананы. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт, усваивается организмом, где он превращается в "гормон счастья" - серотонин. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия", - пояснили в пресс-службе.

Также к таким продуктам относится горький шоколад. Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются эндорфины. Помимо этого, шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом.