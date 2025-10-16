Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам - РИА Новости, 16.10.2025
15:09 16.10.2025
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам - РИА Новости, 16.10.2025
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам
ЕС хочет запустить альянс с Украиной по беспилотникам в начале 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. РИА Новости, 16.10.2025
в мире
украина
брюссель
андрюс кубилюс
евросоюз
еврокомиссия
украина
брюссель
в мире, украина, брюссель, андрюс кубилюс, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам

Кубилюс: альянс ЕС с Украиной по беспилотникам заработает в начале 2026 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. ЕС хочет запустить альянс с Украиной по беспилотникам в начале 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Сейчас идет проработка проекта альянса по беспилотникам, мы рассчитываем, что он заработает уже в начале следующего года", - сказал он на презентации дорожной карты Еврокомиссии по оборонной готовности ЕС к 2030 году.
Согласно проекту, планируется создание предприятий по производству БПЛА на европейской территории с украинским участием (технологии и опыт).
В миреУкраинаБрюссельАндрюс КубилюсЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала