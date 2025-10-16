https://ria.ru/20251016/alyans-2048633219.html
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам
ЕС хочет запустить альянс с Украиной по беспилотникам в начале 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. РИА Новости, 16.10.2025
Евросоюз планирует запустить альянс с Украиной по беспилотникам
Кубилюс: альянс ЕС с Украиной по беспилотникам заработает в начале 2026 года