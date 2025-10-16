Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киев может устроить медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону РФ после консультаций с американским президентом Дональдом Трампом, но эта акция не изменит ситуации на поле боя и только ухудшит положение Украины, поделился мнением в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"Что касается Трампа, то он верит последнему докладчику и использует его тезисы, эмоциональные аспекты. Он находится сейчас под влиянием лжи о текущей ситуации на фронте со стороны европейцев и Владимира Зеленского. В этой конструкции русские ежедневно проигрывают, а Украина каждый день идет вперед. И если их поддержать ракетами и технологиями, то они сделают рывок. Естественно, это не так", - добавил Клинцевич.