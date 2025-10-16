Рейтинг@Mail.ru
Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/aktsiya-2048560114.html
Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт
Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт - РИА Новости, 16.10.2025
Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт
Киев может устроить медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону РФ после консультаций с американским президентом Дональдом Трампом, но эта акция не изменит... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:24:00+03:00
2025-10-16T11:24:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт

Клинцевич: Киев может устроить медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону РФ

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киев может устроить медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону РФ после консультаций с американским президентом Дональдом Трампом, но эта акция не изменит ситуации на поле боя и только ухудшит положение Украины, поделился мнением в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Ранее Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление", и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября.
Владимир Зеленский
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
08:40
"Вместо того, чтобы резервы, которые у него есть, рассредоточить с точки зрения обороны на те или иные участки, Киев будет создавать очередную медийную PR-акцию, то есть им придется большое количество сил и средств задействовать", - сказал Клинцевич.
Он уточнил, что попытка атаки ВСУ, вероятно, пойдет по такому сценарию, что военные армии Украины будут двигаться большими группами и понесут серьезные потери. Но реально ситуацию на поле боя это не изменит, подчеркнул Клинцевич.
"Что касается Трампа, то он верит последнему докладчику и использует его тезисы, эмоциональные аспекты. Он находится сейчас под влиянием лжи о текущей ситуации на фронте со стороны европейцев и Владимира Зеленского. В этой конструкции русские ежедневно проигрывают, а Украина каждый день идет вперед. И если их поддержать ракетами и технологиями, то они сделают рывок. Естественно, это не так", - добавил Клинцевич.
Изображение сгенерировано ИИ
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
08:00
 
Специальная военная операция на Украине В мире Украина Киев Россия Дональд Трамп Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
 
 
