Киев может устроить медийную PR-акцию в зоне СВО, считает эксперт

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киев может устроить медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону РФ после консультаций с американским президентом Дональдом Трампом, но эта акция не изменит ситуации на поле боя и только ухудшит положение Украины, поделился мнением в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Ранее Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление", и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября.
"Вместо того, чтобы резервы, которые у него есть, рассредоточить с точки зрения обороны на те или иные участки, Киев будет создавать очередную медийную PR-акцию, то есть им придется большое количество сил и средств задействовать", - сказал Клинцевич.
Он уточнил, что попытка атаки ВСУ, вероятно, пойдет по такому сценарию, что военные армии Украины будут двигаться большими группами и понесут серьезные потери. Но реально ситуацию на поле боя это не изменит, подчеркнул Клинцевич.
"Что касается Трампа, то он верит последнему докладчику и использует его тезисы, эмоциональные аспекты. Он находится сейчас под влиянием лжи о текущей ситуации на фронте со стороны европейцев и Владимира Зеленского. В этой конструкции русские ежедневно проигрывают, а Украина каждый день идет вперед. И если их поддержать ракетами и технологиями, то они сделают рывок. Естественно, это не так", - добавил Клинцевич.