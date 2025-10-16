Рейтинг@Mail.ru
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд
Искусство
Культура
 
03:01 16.10.2025 (обновлено: 09:16 16.10.2025)
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд
культура
нью-йорк (город)
нью-йорк (город)
нью-йорк (город)
Культура, Нью-Йорк (город)
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд

© Jayne Productions Inc. (1978)Пенелопа Милфорд в фильме "Возвращение домой"
Пенелопа Милфорд в фильме "Возвращение домой"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американская актриса Пенелопа Милфорд, наиболее известная по роли в оскароносном фильме "Возвращение домой" 1978 года, скончалась в возрасте 77 лет, сообщает издание Variety.
"Американская актриса театра и кино Пенелопа Милфорд, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в 1979 году за роль в фильме Хэла Эшби "Возвращение домой", скончалась во вторник в Согертисе, штат Нью-Йорк. Ей было 77 лет", - пишет издание.
 
КультураНью-Йорк (город)
 
 
