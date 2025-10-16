https://ria.ru/20251016/aktrisa-2048514118.html
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд - РИА Новости, 16.10.2025
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд
Американская актриса Пенелопа Милфорд, наиболее известная по роли в оскароносном фильме "Возвращение домой" 1978 года, скончалась в возрасте 77 лет, сообщает... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T03:01:00+03:00
2025-10-16T03:01:00+03:00
2025-10-16T09:16:00+03:00
культура
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048537720_12:0:766:424_1920x0_80_0_0_cf24c1fb880b1b3b8466b73e6ec34b15.jpg
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048537720_189:0:754:424_1920x0_80_0_0_deaf61a477e2613b4fe29ff3e6dd3654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город)
Культура, Нью-Йорк (город)
Умерла американская актриса Пенелопа Милфорд
Variety: американская актриса Пенелопа Милфорд скончалась в возрасте 77 лет