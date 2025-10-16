https://ria.ru/20251016/akter-2048733924.html
Умер актер из сериала "Великолепный век"
Умер актер из сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 16.10.2025
Умер актер из сериала "Великолепный век"
Знаменитый турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, который снимался в сериале "Великолепный век", скончался в Турции на 91-м году жизни, сообщил телеканал... РИА Новости, 16.10.2025
Умер актер из сериала "Великолепный век"
Умер актер из турецкого сериала "Великолепный век" Ариф Эркин Гюзельбейоглу
СТАМБУЛ, 16 окт – РИА Новости.
Знаменитый турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, который снимался в сериале "Великолепный век", скончался в Турции на 91-м году жизни, сообщил телеканал Habertürk
О смерти актера, отметившего в сентябре 90-летние, телеканал сообщил со ссылкой на его сына, не уточнив причину смерти.
Гюзельбейоглу выступал в театре с 15 лет, снялся в многочисленных фильмах и сериалах, более 30 лет работал архитектором при мэрии Стамбула.
В сериале "Великолепный век" он сыграл роль чиновника Пири Мехмета Паши.
Похороны актера запланированы на субботу в Стамбуле.