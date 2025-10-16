Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/akter-2048733924.html
Умер актер из сериала "Великолепный век"
Умер актер из сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 16.10.2025
Умер актер из сериала "Великолепный век"
Знаменитый турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, который снимался в сериале "Великолепный век", скончался в Турции на 91-м году жизни, сообщил телеканал... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:22:00+03:00
2025-10-16T22:22:00+03:00
стамбул
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048718858_3:0:1180:662_1920x0_80_0_0_62b15ee18e7b5be197ebed0b74d31a82.jpg
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048718858_158:0:1041:662_1920x0_80_0_0_db8a0ebcd473ba1c7dea94bb92d4be7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
Умер актер из сериала "Великолепный век"

Умер актер из турецкого сериала "Великолепный век" Ариф Эркин Гюзельбейоглу

© Tim's Productions (2011)Турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу в сериале "Великолепный век"
Турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу в сериале Великолепный век - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Tim's Productions (2011)
Турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу в сериале "Великолепный век". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 окт – РИА Новости. Знаменитый турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, который снимался в сериале "Великолепный век", скончался в Турции на 91-м году жизни, сообщил телеканал Habertürk.
О смерти актера, отметившего в сентябре 90-летние, телеканал сообщил со ссылкой на его сына, не уточнив причину смерти.
Гюзельбейоглу выступал в театре с 15 лет, снялся в многочисленных фильмах и сериалах, более 30 лет работал архитектором при мэрии Стамбула.
В сериале "Великолепный век" он сыграл роль чиновника Пири Мехмета Паши.
Похороны актера запланированы на субботу в Стамбуле.
 
СтамбулТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала