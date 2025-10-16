https://ria.ru/20251016/aes-2048585300.html
Лихачев рассказал об обсуждении времени тишины для ремонта ЛЭП на ЗАЭС
Лихачев рассказал об обсуждении времени тишины для ремонта ЛЭП на ЗАЭС
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сейчас обсуждается возможность выделения "времени тишины" для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, ориентировочно, решение об этом могут принять в пятницу, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Что касается конкретно ремонта (ЛЭП), действительно, МАГАТЭ
в лице (гендиректора Рафаэля) Гросси взяло на себя определенные посреднические функции. В этих переговорах сейчас министерство иностранных дел участвует, конечно, министерство обороны, "Росатом
". И речь идет о выделении такого "времени тишины", оно должно быть достаточно длительным, для проведения работ как на "Днепровской", так и на линии "Ферросплавная", которая находится под контролем ВСУ
. Это очень непростое решение, требующее зеркальности. Очень ориентировочно, очень предварительно, возможно, такое решение будет реализовано уже завтра", - сказал Лихачев
.
По его словам, объем работы достаточно большой.
"И наши сетевые специалисты оценивают его где-то 6-7 дней", - добавил он.