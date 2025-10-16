Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025

Лихачев рассказал об обсуждении времени тишины для ремонта ЛЭП на ЗАЭС
12:26 16.10.2025
Лихачев рассказал об обсуждении времени тишины для ремонта ЛЭП на ЗАЭС
Лихачев рассказал об обсуждении времени тишины для ремонта ЛЭП на ЗАЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сейчас обсуждается возможность выделения "времени тишины" для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, ориентировочно, решение об этом могут принять в пятницу, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Что касается конкретно ремонта (ЛЭП), действительно, МАГАТЭ в лице (гендиректора Рафаэля) Гросси взяло на себя определенные посреднические функции. В этих переговорах сейчас министерство иностранных дел участвует, конечно, министерство обороны, "Росатом". И речь идет о выделении такого "времени тишины", оно должно быть достаточно длительным, для проведения работ как на "Днепровской", так и на линии "Ферросплавная", которая находится под контролем ВСУ. Это очень непростое решение, требующее зеркальности. Очень ориентировочно, очень предварительно, возможно, такое решение будет реализовано уже завтра", - сказал Лихачев.
По его словам, объем работы достаточно большой.
"И наши сетевые специалисты оценивают его где-то 6-7 дней", - добавил он.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ремонт ЛЭП для ЗАЭС потребует локального прекращения огня, заявил постпред
14 октября, 20:27
 
Алексей Лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
