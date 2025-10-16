Лихачев рассказал об обсуждении времени тишины для ремонта ЛЭП на ЗАЭС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сейчас обсуждается возможность выделения "времени тишины" для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, ориентировочно, решение об этом могут принять в пятницу, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.