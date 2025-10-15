Рейтинг@Mail.ru
Цена на золото превысила $4 200 долларов за унцию
07:21 15.10.2025 (обновлено: 07:43 15.10.2025)
Цена на золото превысила $4 200 долларов за унцию
Цена на золото превысила $4 200 долларов за унцию - РИА Новости, 15.10.2025
Цена на золото превысила $4 200 долларов за унцию
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум в среду утром, превысив 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.10.2025
золото, сша, экономика, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
Золото, США, Экономика, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Цена на золото превысила $4 200 долларов за унцию

Биржевая цена на золото превысила $4 200 за тройскую унцию

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум в среду утром, превысив 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85% относительно предыдущего закрытия - на 35,25 доллара, до 4 198,65 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достигал рекордных 4 209,65 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,98% - до 51,12 доллара за унцию.
"Временная приостановка работы правительства США и "голубиные" комментарии (председателя Федеральной резервной системы США - ред.) Джерома Пауэлла стали новейшими причинами для ускорения роста котировок золота", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон (Matt Simpson).
Рынки анализируют выступление главы Федрезерва США, состоявшееся во вторник. Пауэлл заявил, что для монетарной политики США не осталось путей без рисков. Как заявил глава ФРС, банковский регулятор находится в "сложной ситуации поиска баланса" в вопросе снижения учетной ставки. В случае слишком быстрого снижения остаются риски инфляции, а слишком медленное негативно скажется на рынке труда, пояснил Пауэлл.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
ЗолотоСШАЭкономикаДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
Обсуждения
