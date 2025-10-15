Золото помогает России и Китаю противостоять Западу

Золотая стратегия России оправдалась на 850 процентов. Потому что с тех пор, как страна начала скупать этот металл в свои резервы, оно выросло в цене именно во столько раз. В последние годы цены растут особенно быстро. С 2023-го золото подорожало вдвое, а за этот год оно стремится еще раз удвоиться в цене.

Золото стоит уже дороже 4100 долларов за унцию. Это исторический рекорд, такого никогда не было. Более того, металл ускоряет темпы своего роста до рекордных. Аналитики уверены, что через несколько месяцев унция может легко стоить 5000 долларов. А через года три, возможно, и все 10 000 долларов за унцию.

В глобальном разрезе это показывает, насколько правильную ставку сделала Россия, когда начала активно скупать золото в свои резервы взамен очень популярных гособлигаций правительства США. Китай, который чуть позже последовал примеру нашей страны, тоже не прогадал. И дело не только в деньгах: золотовалютные резервы обеих стран растут так же быстро, как и цены на золото. Этот металл в резервах позволяет Москве и Пекину намного увереннее выдерживать противостояние в экономической войне с США и долларом.

Российские золотые запасы оцениваются примерно в 320 миллиардов долларов при накопленных уже более чем 2330 тоннах золота в резервах. Россия до 2006 года только зарабатывала на продаже золота, но сама его не покупала. С приходом нового руководства в Центробанк его политика резко изменилась: наша страна из нетто-экспортера превратилась в покупателя золота. Тогда, скорее всего, еще не было мыслей о том, что все, что западное — это опасное, а был скорее экономический прагматизм — не складывать все яйца в одну корзину.

Но вот в 2014 году наверху уже точно пришло понимание, что отношения с Западом не будут прежними. Именно с того момента Россия первой в мире начала полномасштабную распродажу казначейских облигаций правительства США, которые тогда считались самым безопасным и ликвидным средством сохранения накоплений страны. И стратегия России, которая за несколько лет полностью вышла из американского долга, прекратив спонсировать экономику США, для многих тогда выглядела как сумасшествие, за которое придет расплата.

Вместо этого не сразу, но политику России перенял Китай. За девять последних лет он сократил свои вложения в госдолг США почти вдвое. Раньше КНР была крупнейшим держателем американских казначейских бумаг США на сумму 1,4 триллиона долларов (в 2015 году), а теперь она лишь на третьем месте с показателем в 757 миллиардов долларов.

Эта стратегия имеет ошеломительный эффект для обеих экономик. Россия довела долю золота до рекордного уровня, такого никогда не было. На высвободившиеся из американского госдолга средства мы покупали в резервы слитки, а также юани и евро. Юани нужны для растущей торговли с Китаем, которая тоже выстрелила. По поводу евро, конечно, вышел прокол. Подобный разрыв с европейской экономикой сложно было представить, потому что слишком болезненным стало бы для самого Евросоюза. Но европейцы пошли ва-банк и выбрали экономическую депрессию и рост зависимости от США.

Чем помогает российской экономике большая доля золота в резервах страны? Во-первых, это один из факторов стабильности рубля, который за последние четыре года не раз удивлял западных экономистов. Во-вторых, чем больше золота в резервах, тем выше оценивается фундаментальная стабильность экономики аналитиками и агентствами. Несмотря на жесткие санкции и СВО, российская экономика продолжала расти все эти годы. В прошлом году наш ВВП вырос даже выше, чем мировая экономика. В таком непростом контексте это особенно ценно.

В-третьих, золото, физически хранящееся на нашей собственной территории, это залог безопасности и нетронутости наших резервов. В-четвертых, Россия тем самым внесла свой вклад в глобальную дедолларизацию, в отказ от единственно правильной — по мнению Запада — долларовой финансовой системы. Раньше о жизни без доллара экономисты могли рассуждать только в теории, вслепую, без опоры на какой-либо опыт, историю.

Теперь Россия — наглядный пример для всего мира и учебников по истории, как можно жить и даже расти темпами выше общемировых без использования доллара, западной платежной системы SWIFT, без вложения денег в американский госдолг.

Не исключено, что это вселило уверенность и в Китай более открыто начать действовать в рамках стратегии разрушения долларовой финансовой системы и создания альтернативы.

Вливание огромных китайских средств, освободившихся от распродажи госдолга США, в золотые слитки, помогло в том числе росту их цены. Несколько лет назад Китай еще скрывал, что как не в себя скупает тоннами золотые слитки. Но в последний год он перестал прятать очевидное. Более того, Пекин в этом году пошел дальше и хочет стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Сейчас это прерогатива только западных стран. Но Шанхай готов составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху. И у него для этого есть все необходимое.

Китай активно работает с африканскими и азиатскими странами. Он охотно выдает кредиты для их проектов. И одним из аргументов в пользу выдачи таких займов может легко стать пункт о хранении этими странами своих золотых резервов в Шанхае. Например, африканская Гана — один из крупнейших золотодобытчиков в мире — является активным заемщиком Китая.

Зачем Китаю все больше и больше золота? Все очень просто: это шаг против доллара и создание еще одного краеугольного камня для превращения юаня в новую полноценную резервную валюту. Одно из преимуществ американского доллара заключается как раз в том, что за его спиной лежит самый огромный запас золотых слитков. И не так важно — это золото США или других стран, которые хранят свои запасы у них на территории. Важна сама огромная цифра золотых запасов. Именно они в том числе обеспечивают такое доверие к доллару как к резервной валюте. Попытки подорвать это доверие через инсинуации о том, что в хранилищах США в реальности уже нет столько золота, не увенчались успехом. Для подтверждения данной версии нужен аудит золотых хранилищ США, а они сами этого делать не желают.