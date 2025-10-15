Рейтинг@Mail.ru
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/znaki-2048287414.html
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году - РИА Новости, 15.10.2025
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году
С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T03:18:00+03:00
2025-10-15T03:18:00+03:00
общество
мка "советник-центр"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592345430_0:0:3576:2012_1920x0_80_0_0_9b3b0726392080e83f184a258568c1a3.jpg
https://ria.ru/20250910/bukhanka-2040810849.html
https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592345430_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_c1fb0706f2897002bc62b83e032f0f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мка "советник-центр"
Общество, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"
Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году

Адвокат Шиманский: с 2026 года на дорогах появятся знаки "Глухие" и "Стоп-линия"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИзготовление дорожных знаков
Изготовление дорожных знаков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Изготовление дорожных знаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
Знак "Глухие" установят перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие.
Электромобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Эксперт раскрыл, почему “Буханка” стоит дороже китайских авто
10 сентября, 03:15
Вертикальный знак "Стоп-линия" появится там, где установка горизонтального невозможна.
Продолжится практика объединения некоторых схожих по символике знаков. Например, знак парковки совместили с табличкой о способе постановки машины.
Знак "Заснеженное покрытие" совместит изображение снежинки и тучи с осадками. Он предупредит водителей, что нужно снизить скорость и стараться избегать резкого торможения.
В знак "Время действия" к часам и дням недели добавят месяцы. Например, сентябрь-апрель.
"Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков", — поясняет Шиманский.
Люди переходят дорогу - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Юрист раскрыл водителям новый вид автоподстав
8 апреля, 02:17
 
ОбществоМКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала