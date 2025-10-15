Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.

Знак "Глухие" установят перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие.

Вертикальный знак "Стоп-линия" появится там, где установка горизонтального невозможна.

Продолжится практика объединения некоторых схожих по символике знаков. Например, знак парковки совместили с табличкой о способе постановки машины.

Знак "Заснеженное покрытие" совместит изображение снежинки и тучи с осадками. Он предупредит водителей, что нужно снизить скорость и стараться избегать резкого торможения.

В знак "Время действия" к часам и дням недели добавят месяцы. Например, сентябрь-апрель.