Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году
С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский. РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
Знак "Глухие" установят перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие.
Вертикальный знак "Стоп-линия" появится там, где установка горизонтального невозможна.
Продолжится практика объединения некоторых схожих по символике знаков. Например, знак парковки совместили с табличкой о способе постановки машины.
Знак "Заснеженное покрытие" совместит изображение снежинки и тучи с осадками. Он предупредит водителей, что нужно снизить скорость и стараться избегать резкого торможения.
В знак "Время действия" к часам и дням недели добавят месяцы. Например, сентябрь-апрель.
"Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков", — поясняет Шиманский.