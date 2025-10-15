Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ - РИА Новости, 15.10.2025
01:06 15.10.2025
Слуцкий призвал создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ
Слуцкий призвал создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ
Слуцкий призвал создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ необходимо создать в РФ, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и куда уходят деньги, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ - ред.), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций", - сказал Слуцкий.
Парламентарий привел статистку Росстата, согласно которой в некоторых регионах РФ коммунальные платежи достигают 20% семейного бюджета, а для граждан с низкими доходами - до трети всех расходов.
"ЛДПР убеждена: коммунальные услуги не должны разрушать семейные бюджеты. Партия будет добиваться обоснованных государственных тарифов, прозрачных расчетов и тепла в каждом доме. Россия должна быть страной, где люди перестают платить за чужую жадность и живут в комфортных, безопасных условиях под защитой сильного государства", - заключил он.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ
5 октября, 03:36
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала