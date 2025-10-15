https://ria.ru/20251015/zhiteli-2048362727.html
В Харьковской области эвакуируют жителей 40 населенных пунктов
В Харьковской области эвакуируют жителей 40 населенных пунктов - РИА Новости, 15.10.2025
В Харьковской области эвакуируют жителей 40 населенных пунктов
Власти Харьковской области приняли решение о обязательной эвакуации жителей 40 населенных пунктов из-за обострения обстановки под Купянском и Волчанском, где... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
