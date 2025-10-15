Рейтинг@Mail.ru
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/zelenskij-2048484928.html
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе - РИА Новости, 15.10.2025
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе
Владимир Зеленский решил фактически ликвидировать должность мэра Одессы после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским, решение назначить главой... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:40:00+03:00
2025-10-15T20:40:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
владимир зеленский
александр сырский
олег царев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20251014/petitsiya-2048101769.html
https://ria.ru/20251014/grazhdanstvo-2048256092.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Олег Царев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе

Зеленский решил ликвидировать должность мэра Одессы после консультаций с Сырским

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский решил фактически ликвидировать должность мэра Одессы после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским, решение назначить главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака необходимо рассматривать с военной точки зрения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Во вторник Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и объявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Петиция о лишении гражданства мэра Одессы набрала 25 тысяч голосов
14 октября, 07:57
«
"О самом решении фактически ликвидировать должность мэра Одессы Зеленский консультировался с Сырским", - сказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что решение Зеленского лишить мэра Одессы необходимо рассматривать с военной точки зрения.
Лысак с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также сделал заявление, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
14 октября, 19:43
 
В миреОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийОлег ЦаревВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала