Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский решил фактически ликвидировать должность мэра Одессы после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским, решение назначить главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака необходимо рассматривать с военной точки зрения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"О самом решении фактически ликвидировать должность мэра Одессы Зеленский консультировался с Сырским", - сказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что решение Зеленского лишить мэра Одессы необходимо рассматривать с военной точки зрения.
Лысак с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также сделал заявление, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
