Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/zelenskij-2048320488.html
Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон
Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 15.10.2025
Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продавать там войну и просить не смещать его, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:53:00+03:00
2025-10-15T09:53:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003563_131:468:2940:2048_1920x0_80_0_0_8b420eadc8ea79bf537a3c1fbeee00c4.jpg
https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html
https://ria.ru/20251015/zelenskiy-2048301089.html
https://ria.ru/20251015/istochnik-2048298616.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003563_247:284:2599:2048_1920x0_80_0_0_25c48c27380bca832f4250983962bc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, НАТО
Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон

Медведчук: Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продать там войну

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продавать там войну и просить не смещать его, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине
18 июля, 09:44
"Зеленский едет в Вашингтон, чтобы в очередной раз продать там войну и уговорить не смещать его. Стратегия тут примитивна – он просит дальнобой, который, по его болезненному воображению, заставит Россию просить мира", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, удары дальнобойным оружием по России в любом случае спровоцируют ответ, но Зеленскому "не впервой танцевать на костях жертв, которых он обрек на смерть своей преступной политикой". "Чем больше смертей, тем больше ему дают денег на коллективном Западе. А ядерный конфликт США и России этого имбецила не интересует вообще, пусть весь мир в труху, главное – удержаться у власти",- добавил Медведчук.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 11 октября сообщал, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.
Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk. В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Германии рассказали о проблеме Зеленского перед встречей с Трампом
Вчера, 06:15
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине
Вчера, 05:32
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор МедведчукНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала