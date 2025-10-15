МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продавать там войну и просить не смещать его, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, удары дальнобойным оружием по России в любом случае спровоцируют ответ, но Зеленскому "не впервой танцевать на костях жертв, которых он обрек на смерть своей преступной политикой". "Чем больше смертей, тем больше ему дают денег на коллективном Западе. А ядерный конфликт США и России этого имбецила не интересует вообще, пусть весь мир в труху, главное – удержаться у власти",- добавил Медведчук.