Медведчук назвал цель поездки Зеленского в Вашингтон

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продавать там войну и просить не смещать его, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
"Зеленский едет в Вашингтон, чтобы в очередной раз продать там войну и уговорить не смещать его. Стратегия тут примитивна – он просит дальнобой, который, по его болезненному воображению, заставит Россию просить мира", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, удары дальнобойным оружием по России в любом случае спровоцируют ответ, но Зеленскому "не впервой танцевать на костях жертв, которых он обрек на смерть своей преступной политикой". "Чем больше смертей, тем больше ему дают денег на коллективном Западе. А ядерный конфликт США и России этого имбецила не интересует вообще, пусть весь мир в труху, главное – удержаться у власти",- добавил Медведчук.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 11 октября сообщал, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.
Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk. В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.