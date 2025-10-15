Рейтинг@Mail.ru
NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/zelenskij-2048319770.html
NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины
NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины - РИА Новости, 15.10.2025
NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины
Лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины знаменует собой самую резкую эскалацию противостояния между Киевом и руководителями местных органов... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:49:00+03:00
2025-10-15T09:49:00+03:00
в мире
украина
киев
одесса
олег царев
сергей полунин
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048205724_0:272:2273:1550_1920x0_80_0_0_aa0306daa89982f56cf6c49790f88b78.jpg
https://ria.ru/20251014/mer-2048270853.html
украина
киев
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048205724_0:39:2484:1902_1920x0_80_0_0_628bef2028218eb91b05c61027511ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, одесса, олег царев, сергей полунин, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Одесса, Олег Царев, Сергей Полунин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины

NYT назвала лишение мэра Одессы гражданства Украины эскалацией конфликта

© РИА Новости / СтрингерГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Геннадий Труханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины знаменует собой самую резкую эскалацию противостояния между Киевом и руководителями местных органов власти, пишет газета New York Times.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
"Этот шаг, фактически лишивший мэра должности, знаменует собой самую значительную эскалацию конфликта между центральными органами власти в Киеве и местными лидерами по всей Украине", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, украинские чиновники утверждают, что Зеленский использует полномочия военного времени, чтобы усилить контроль над городами и регионами, управляемыми оппозиционными политиками. "Действия Зеленского против Труханова происходят на фоне растущей напряженности с мэрами других крупных городов, таких как Киев и Харьков", - пишет газета. Издание добавляет, что мэры украинских городов утверждают, что попытки ограничить их полномочия направлены на концентрацию власти в руках Зеленского и ослабление его оппонентов как потенциальных кандидатов на выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что останется на посту
14 октября, 21:41
 
В миреУкраинаКиевОдессаОлег ЦаревСергей ПолунинДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала