NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины

Как отмечает New York Times, украинские чиновники утверждают, что Зеленский использует полномочия военного времени, чтобы усилить контроль над городами и регионами, управляемыми оппозиционными политиками. "Действия Зеленского против Труханова происходят на фоне растущей напряженности с мэрами других крупных городов, таких как Киев и Харьков", - пишет газета. Издание добавляет, что мэры украинских городов утверждают, что попытки ограничить их полномочия направлены на концентрацию власти в руках Зеленского и ослабление его оппонентов как потенциальных кандидатов на выборах.