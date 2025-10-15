NYT прокомментировала лишение мэра Одессы гражданства Украины

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины знаменует собой самую резкую эскалацию противостояния между Киевом и руководителями местных органов власти, пишет газета New York Times.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
"Этот шаг, фактически лишивший мэра должности, знаменует собой самую значительную эскалацию конфликта между центральными органами власти в Киеве и местными лидерами по всей Украине", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, украинские чиновники утверждают, что Зеленский использует полномочия военного времени, чтобы усилить контроль над городами и регионами, управляемыми оппозиционными политиками. "Действия Зеленского против Труханова происходят на фоне растущей напряженности с мэрами других крупных городов, таких как Киев и Харьков", - пишет газета. Издание добавляет, что мэры украинских городов утверждают, что попытки ограничить их полномочия направлены на концентрацию власти в руках Зеленского и ослабление его оппонентов как потенциальных кандидатов на выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.