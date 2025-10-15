МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. После окончания СВО вся Европа рискует погрузиться в хаос из-за кризиса в социальной сфере и в области безопасности на Украине, пишет издание Steigan.
"Оружие, деньги и иная поддержка текут на Украину непрерывным потоком <…>. Но за этим благополучным фасадом притаилась мрачная и взрывоопасная проблема: кризис социальной сферы и безопасности, причем настолько глубокий, что рискует ввергнуть весь континент в хаос", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Украина рискует превратится в страну, где насилие и преступность станут повседневностью.
"Страна, построенная на психологических травмах, увечьях и коррупции, не может обеспечить стабильность. Мы рискуем тем, что новый партнер Европы станет обузой с точки зрения безопасности — экспортером беспорядков, оружия и нищеты", — добавило издание.
Европейская комиссия 1 октября сообщила, что выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, два из которых пойдут на производство беспилотников. Эти средства были взяты из доходов от незаконно замороженных российских активов.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.