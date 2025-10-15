На Западе сделали громкое заявление о будущем Украины

Издание отмечает, что Украина рискует превратится в страну, где насилие и преступность станут повседневностью.

Европейская комиссия 1 октября сообщила, что выделила Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, два из которых пойдут на производство беспилотников. Эти средства были взяты из доходов от незаконно замороженных российских активов.