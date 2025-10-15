Рейтинг@Mail.ru
Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов - РИА Новости, 15.10.2025
14:49 15.10.2025
Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов
Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов - РИА Новости, 15.10.2025
Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в 2026 году может составить порядка 196,6 тысячи рублей, следует из прогноза... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:49:00+03:00
2025-10-15T14:49:00+03:00
москва
экономика
https://ria.ru/20251014/zarplaty-2048207472.html
москва
москва, экономика
Москва, Экономика
Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов

Средняя зарплата в Москве в 2026 году может составить 196,6 тысячи рублей

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в 2026 году может составить порядка 196,6 тысячи рублей, следует из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего - 196 647 рублей, 2026 год", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства.
Из прогноза следует, что рост составит 8% в годовом выражении. В 2027 году зарплата, по прогнозу, составит 213 362 рублей, а в 2028 - 231 497 рублей.
Реальные зарплаты в России за семь месяцев выросли на 4,5 процента
14 октября, 15:57
Москва
 
 
