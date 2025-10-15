https://ria.ru/20251015/zarplata-2048399489.html
Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов
2025-10-15T14:49:00+03:00
2025-10-15T14:49:00+03:00
2025-10-15T14:49:00+03:00
москва
экономика
москва
москва, экономика
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в 2026 году может составить порядка 196,6 тысячи рублей, следует из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего - 196 647 рублей, 2026 год", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства.
Из прогноза следует, что рост составит 8% в годовом выражении. В 2027 году зарплата, по прогнозу, составит 213 362 рублей, а в 2028 - 231 497 рублей.