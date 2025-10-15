Средняя зарплата в Москве в 2026 году может вырасти на восемь процентов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в 2026 году может составить порядка 196,6 тысячи рублей, следует из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего - 196 647 рублей, 2026 год", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства.