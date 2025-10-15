Рейтинг@Mail.ru
15.10.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей
02:50 15.10.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей
Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор... РИА Новости, 15.10.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей

Сенатор Косихина: зарплата в 200 тысяч рублей принесет 8,69 пенсионных балла

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за Вас, и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла", - сказала Косихина.
Сенатор напомнила, что страховая пенсия гарантированно индексируется государством и защищена от инфляции.
"В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена и теперь равна 8907,7 рубля. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше стаж и уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты", - добавила парламентарий.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста
Общество
 
 
