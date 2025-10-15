Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

"В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена и теперь равна 8907,7 рубля. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше стаж и уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты", - добавила парламентарий.