https://ria.ru/20251015/zarplata-2048292568.html
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей - РИА Новости, 15.10.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей
Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T02:50:00+03:00
2025-10-15T02:50:00+03:00
2025-10-15T02:50:00+03:00
общество
наталия косихина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20250930/pensiya-2045272102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталия косихина
Общество, Наталия Косихина
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей
Сенатор Косихина: зарплата в 200 тысяч рублей принесет 8,69 пенсионных балла
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне с зарплатой в 200 тысяч рублей могут рассчитывать на 8,69 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за Вас, и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла", - сказала Косихина
.
Сенатор напомнила, что страховая пенсия гарантированно индексируется государством и защищена от инфляции.
"В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата увеличена и теперь равна 8907,7 рубля. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше стаж и уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты", - добавила парламентарий.