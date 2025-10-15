Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.10.2025 (обновлено: 12:19 15.10.2025)
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Запад"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
