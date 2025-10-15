Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.