Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 15.10.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:12:00+03:00
2025-10-15T12:12:00+03:00
2025-10-15T12:19:00+03:00
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих , сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ
и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области
и Дробышево Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.