Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях - РИА Новости, 15.10.2025
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.10.2025
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях
Новак: Индия начала оплачивать нефть из РФ в юанях, но процент пока небольшой
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях – ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак
Он отметил, что Индия
в основном рассчитывается с Россией
в рублях.
"В основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.