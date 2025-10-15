Рейтинг@Mail.ru
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях
17:04 15.10.2025 (обновлено: 17:15 15.10.2025)
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.10.2025
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях

Новак: Индия начала оплачивать нефть из РФ в юанях, но процент пока небольшой

Добыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях, но процент таких расчетов пока небольшой, в основном они осуществляются в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях – ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак.
Он отметил, что Индия в основном рассчитывается с Россией в рублях.
"В основном расчеты идут в рублях", - сказал Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Новак заявил, что потребление нефти в мире будет расти
