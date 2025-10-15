Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации - РИА Новости, 15.10.2025
18:55 15.10.2025
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации - РИА Новости, 15.10.2025
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
ФСБ РФ показало кадры с задержанием женской ячейки террористической организации, распространявшей среди мусульман идеи о создании всемирного халифата. РИА Новости, 15.10.2025
2025
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата
ФСБ показало кадры с задержанием женской ячейки террористической организации, распространявшей среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации

ФСБ показала кадры задержания ячейки террористической организации в Крыму

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ФСБ РФ показало кадры с задержанием женской ячейки террористической организации, распространявшей среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
Ранее в спецслужбе сообщили, что в Крыму вскрыта женская ячейка, распространявшая среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, возбуждено уголовное дело о деятельности террористической организации, задержаны четыре человека.
На видео показано, как сотрудники ФСБ задерживали подозреваемых.
