ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации - РИА Новости, 15.10.2025
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
ФСБ РФ показало кадры с задержанием женской ячейки террористической организации, распространявшей среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
происшествия
россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
Новости
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата
ФСБ показало кадры с задержанием женской ячейки террористической организации, распространявшей среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
ФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организации
ФСБ показала кадры задержания ячейки террористической организации в Крыму