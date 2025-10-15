https://ria.ru/20251015/vzryvy-2048291371.html
В Харьковской области прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Изюме Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2025
В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов