Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий

"В ноябре 2025 года срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется из-за официальных праздничных дней", — говорится в материале.

Речь идет о Дне народного единства, из-за которого будут перенесены выходные дни и ряд пособий будет выплатят раньше.

По данным "Коммерсанта" пенсии также будут выплачены досрочно. Обычно, если день выплаты выпадет на праздник или выходной, деньги приходят в последний рабочий день перед праздниками.