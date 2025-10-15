https://ria.ru/20251015/vyplaty-2048297728.html
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий
В ноябре 2025 года в России изменится график выплат детских пособий и пенсий, пишет газета "Известия". РИА Новости, 15.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
В ноябре 2025 года в России изменится график выплат детских пособий и пенсий, пишет газета
"Известия".
"В ноябре 2025 года срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется из-за официальных праздничных дней", — говорится в материале.
Речь идет о Дне народного единства, из-за которого будут перенесены выходные дни и ряд пособий будет выплатят раньше.
Детские пособия выплатят 1 ноября, 5 ноября начислят ежемесячное пособие из материнского капитала, 7 ноября деньги получат работающие родители детей до 1,5 года.
По данным "Коммерсанта" пенсии также будут выплачены досрочно. Обычно, если день выплаты выпадет на праздник или выходной, деньги приходят в последний рабочий день перед праздниками.
Ранее эксперт Ольга Дайнеко
рассказала, что материнский капитал и другие выплаты на детей будут проиндексированы с 1 февраля, а размер индексации составит 6,8%.