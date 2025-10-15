https://ria.ru/20251015/vsu-2048404780.html
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года - РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года
Украинские войска с 2022 года атаковали Горловку более 22 тысяч раз, заявил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:05:00+03:00
2025-10-15T15:05:00+03:00
2025-10-15T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805521531_159:0:1183:576_1920x0_80_0_0_c11bf0cf9f428e25e8e811b95fa21ddd.jpg
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048290381.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048105969.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805521531_423:0:1191:576_1920x0_80_0_0_ec81e5304e68681ad37bf3c935d4b83f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года
Приходько: ВСУ за три года 22 тысячи раз обстреляли Горловку