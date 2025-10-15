Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 15.10.2025
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года
Украинские войска с 2022 года атаковали Горловку более 22 тысяч раз, заявил мэр этого города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ атаковали Горловку более 22 тысяч раз за три года

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска с 2022 года атаковали Горловку более 22 тысяч раз, заявил мэр этого города в ДНР Иван Приходько.
Ранее в среду мэр сообщил, что из-за обстрела ВСУ центра Горловки мирная жительница погибла, еще одна ранена, повреждены ряд домов и инфраструктура водоснабжения.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинский постпред признал тактику России блестящей
Вчера, 01:54
"На сегодняшний момент с 2022 года у нас 22 тысячи обстрелов с копейками. У нас абсолютно нет никакого понятия, с чем связано усиление и ослабление обстрелов - мы за три года не можем себе дать на это ответ", - сказал Приходько журналистам в ответ на вопрос РИА Новости относительно атак ВСУ на город.
Он отметил, что в последние пять суток "сумасшедшие обстрелы", перед этим каждый день били по автобусу дронами.
"Сегодня и по инфраструктуре сильно били: фильтровальная станция пострадала, и подстанция электрическая (мощностью - ред.) 35 киловатт… На сегодняшний момент очень беспокойно, город в тревожном таком состоянии, а две недели назад это было более-менее тихо", - добавил мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
14 октября, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
