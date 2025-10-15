ВСУ обстреляли Горловку из американской гаубицы М777

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. ВСУ обстреляли в среду Горловку в Донецкой Народной Республике из американской гаубицы М777, это натовское дальнобойное орудие при атаках на город противник не применял более полугода, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.