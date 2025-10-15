https://ria.ru/20251015/vsu-2048402360.html
ВСУ обстреляли Горловку из американской гаубицы М777
ВСУ обстреляли в среду Горловку в Донецкой Народной Республике из американской гаубицы М777, это натовское дальнобойное орудие при атаках на город противник не... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
в мире
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
