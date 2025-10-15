Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Горловку из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 15.10.2025
ВСУ обстреляли Горловку из американской гаубицы М777
ВСУ обстреляли в среду Горловку в Донецкой Народной Республике из американской гаубицы М777, это натовское дальнобойное орудие при атаках на город противник не...
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
ВСУ обстреляли Горловку из американской гаубицы М777

ВСУ впервые за полгода обстреляли Горловку из американской гаубицы М777

© AP Photo / LIBKOS Украинские боевики ведут огонь из гаубицы М777
Украинские боевики ведут огонь из гаубицы М777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские боевики ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. ВСУ обстреляли в среду Горловку в Донецкой Народной Республике из американской гаубицы М777, это натовское дальнобойное орудие при атаках на город противник не применял более полугода, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее в среду мэр сообщил, что из-за обстрела ВСУ центра Горловки мирная жительница погибла, еще одна ранена, повреждены ряд домов и инфраструктура водоснабжения.
"Артиллерия до нас практически не достает уже. В некоторых местах очень редко может достать М777, натовское орудие дальнобойное. Практически их не применяли перед этим более полугода. А сегодня как раз они прилетели", - сказал Приходько журналистам в ответ на вопрос РИА Новости по поводу обстрелов ВСУ Горловки.
Здание администрации Горловки в ДНР
Мэр Горловки рассказал о последствиях действий ВСУ за три года
7 марта, 11:44
 
