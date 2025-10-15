Боевика ВСУ осудили пожизненно за изнасилование и убийство

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Солдат ВСУ, изнасиловавший и убивший жительницу Русского Поречного Курской области и застреливший пытавшегося ей помочь мужчину, осужден пожизненно, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части A-0501 вооруженных формирований Украины солдату Владимиру Парафило... Приговором суда Парафило назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям о теракте в Курской области, изнасиловании группой лиц по предварительному сговору и совершении насильственных действий сексуального характера.
Установлено, что 20 декабря 2024 года Парафило, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно пересек госграницу РФ, после чего продолжил движение к курскому селу Русское Поречное. Подчеркивается, что, получив от командира с позывным "Антошка" приказ осмотреть территорию, Парафило и три его сослуживца в одном из домовладений обнаружили 55-летнюю женщину.
"Они пытали ее электрошокером, а затем изнасиловали, совершили иные насильственные действия сексуального характера, после ее убили. Кроме того, Парафило застрелил мирного жителя, который попытался помочь женщине. Желая скрыть следы преступления, украинские военнослужащие спустили тела в подвал и подорвали его", - подчеркнула Петренко.