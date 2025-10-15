https://ria.ru/20251015/vsu-2048366937.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин - РИА Новости, 15.10.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин
Двое мужчин пострадали во время обстрела ВСУ в Чаплинке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
херсонская область
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин
В Херсонской области в Чаплинке из-за обстрела ВСУ пострадали двое мужчин