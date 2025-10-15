Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин - РИА Новости, 15.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 15.10.2025 (обновлено: 13:08 15.10.2025)
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин
Двое мужчин пострадали во время обстрела ВСУ в Чаплинке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области. 15 октября 2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Двое мужчин пострадали во время обстрела ВСУ в Чаплинке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов киевских агрессоров. В Чаплинке ранены двое молодых мужчин — они доставлены на лечение в Чаплинскую ЦРБ", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Сальдо рассказал, что в Великой Лепетихе противник FPV-дроном нанес удар по автомобилю, который впоследствии был полностью уничтожен, пострадавших и жертв нет.
Также враг нанес удары по Новой Маячке, где частично повредил административное здание лесоохотничьего хозяйства. В Князь-Григорьевке в результате атаки ВСУ разрушены дома и сгорела машина, жители не пострадали.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине
14 октября, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
