ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России

Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права. В частности, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически возможной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них, принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от опасностей, возникающих в результате военных операций.