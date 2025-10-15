https://ria.ru/20251015/vsu-2048302720.html
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
ВСУ закрепляются в жилых домах на запорожском направлении, роют окопы и устраивают пулемётные гнёзда среди жилой застройки, прикрываясь мирным населением,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:06:00+03:00
2025-10-15T07:06:00+03:00
2025-10-15T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251015/vsu-2048301694.html
https://ria.ru/20251015/vsu-2048301451.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах в Запорожской области
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. ВСУ закрепляются в жилых домах на запорожском направлении, роют окопы и устраивают пулемётные гнёзда среди жилой застройки, прикрываясь мирным населением, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха".
"В основном они закрепляются в домах, под домами копают (окопы – ред.). Мирными жителями прикрываются", — сказал военнослужащий.
Боец также сообщил, что действия противника часто требуют обходных манёвров и окружения, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения.
"Хитростью приходится брать, окружать их, заставлять их убежать, чтобы мирное население не пострадало", — отметил он.
Россия
неоднократно обвиняла украинских военных и боевиков, воюющих на стороне ВСУ
, в размещении боевых позиций вблизи жилых домов, и даже в самих постройках.
Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права. В частности, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически возможной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них, принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от опасностей, возникающих в результате военных операций.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
ранее заявлял, что попаданий ракет украинской ПВО в гражданские постройки, можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм международного гуманитарного права не размещал системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.