ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 15.10.2025
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России
ВСУ закрепляются в жилых домах на запорожском направлении, роют окопы и устраивают пулемётные гнёзда среди жилой застройки, прикрываясь мирным населением,... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах, рассказал боец ВС России

ВСУ устраивают огневые позиции в жилых домах в Запорожской области

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. ВСУ закрепляются в жилых домах на запорожском направлении, роют окопы и устраивают пулемётные гнёзда среди жилой застройки, прикрываясь мирным населением, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Суматоха".
"В основном они закрепляются в домах, под домами копают (окопы – ред.). Мирными жителями прикрываются", — сказал военнослужащий.
Украинские военнослужащие
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников
Вчера, 06:31
Боец также сообщил, что действия противника часто требуют обходных манёвров и окружения, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения.
"Хитростью приходится брать, окружать их, заставлять их убежать, чтобы мирное население не пострадало", — отметил он.
Россия неоднократно обвиняла украинских военных и боевиков, воюющих на стороне ВСУ, в размещении боевых позиций вблизи жилых домов, и даже в самих постройках.
Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права. В частности, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года предусматривает, что стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически возможной степени избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от них, принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от опасностей, возникающих в результате военных операций.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что попаданий ракет украинской ПВО в гражданские постройки, можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм международного гуманитарного права не размещал системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.
Украинские военные
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник
Вчера, 06:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООН
 
 
