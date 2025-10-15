Рейтинг@Mail.ru
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 15.10.2025 (обновлено: 06:52 15.10.2025)
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников
Командиры 71-й егерской бригады ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, сообщили РИА...
алексеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Вооруженные силы Украины
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников

Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от отряда отказников

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Командиры 71-й егерской бригады ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.
Инцидент произошел на Сумском направлении.
«
"В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пленный просидел в перелесках возле населенного пункта Алексеевка более суток с оторванной рукой, прежде чем российские бойцы вытащили его и оказали первую помощь.
Украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации.
"Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили "обнулить", — сообщили силовых структурах.

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаВооруженные силы Украины
 
 
