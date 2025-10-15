МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Командиры 71-й егерской бригады ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.

Инцидент произошел на Сумском направлении.

« "В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пленный просидел в перелесках возле населенного пункта Алексеевка более суток с оторванной рукой, прежде чем российские бойцы вытащили его и оказали первую помощь.

Украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации.

"Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили "обнулить", — сообщили силовых структурах.

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне: