Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников - РИА Новости, 15.10.2025
Командование бригады ВСУ решило "обнулить" отряд отказников
Командиры 71-й егерской бригады ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
алексеевка
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Командиры 71-й егерской бригады ВСУ решили избавиться от штурмовой группы, сформированной из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.
Инцидент произошел на Сумском направлении.
«
"В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пленный просидел в перелесках возле населенного пункта Алексеевка
более суток с оторванной рукой, прежде чем российские бойцы вытащили его и оказали первую помощь.
Украинский боевик рассказал, что командование ВСУ проигнорировало его просьбы об эвакуации.
"Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили "обнулить", — сообщили силовых структурах.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин
раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.