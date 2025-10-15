https://ria.ru/20251015/vsu-2048301451.html
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник - РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник
Боевики киевского режима на херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников "Баба-Яга" реагирующие на железо магнитные мины натовского... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:20:00+03:00
2025-10-15T06:20:00+03:00
2025-10-15T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
https://ria.ru/20251014/vsu-2048096440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник
ВСУ дистанционно минируют Херсонскую область натовскими минами
ГЕНИЧЕСК, 15 окт – РИА Новости. Боевики киевского режима на херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников "Баба-Яга" реагирующие на железо магнитные мины натовского производства, сообщил РИА Новости десантник бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат".
"Приходилось сталкиваться с минами натовсокого производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги. Скидывают с "Бабы-Яги". Реагируют они просто на железо и производят детонацию", - сказал "Шпагат".
"Но наши саперы заблаговременно все уничтожают, так что от этих мин особо у нас (у военных – ред.) ущерба нет", - указал он, добавив, что, скорее, от таких мин могут страдать мирные граждане, передвигающиеся на машинах.