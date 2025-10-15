Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/vsu-2048301451.html
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник - РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник
Боевики киевского режима на херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников "Баба-Яга" реагирующие на железо магнитные мины натовского... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:20:00+03:00
2025-10-15T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
https://ria.ru/20251014/vsu-2048096440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник

ВСУ дистанционно минируют Херсонскую область натовскими минами

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 15 окт – РИА Новости. Боевики киевского режима на херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников "Баба-Яга" реагирующие на железо магнитные мины натовского производства, сообщил РИА Новости десантник бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат".
"Приходилось сталкиваться с минами натовсокого производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги. Скидывают с "Бабы-Яги". Реагируют они просто на железо и производят детонацию", - сказал "Шпагат".
"Но наши саперы заблаговременно все уничтожают, так что от этих мин особо у нас (у военных – ред.) ущерба нет", - указал он, добавив, что, скорее, от таких мин могут страдать мирные граждане, передвигающиеся на машинах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области, сообщил боец
Вчера, 06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала