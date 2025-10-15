ВСУ минируют Херсонскую область натовскими минами, сообщил десантник

ГЕНИЧЕСК, 15 окт – РИА Новости. Боевики киевского режима на херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников "Баба-Яга" реагирующие на железо магнитные мины натовского производства, сообщил РИА Новости десантник бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат".

"Приходилось сталкиваться с минами натовсокого производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги. Скидывают с "Бабы-Яги". Реагируют они просто на железо и производят детонацию", - сказал "Шпагат".

"Но наши саперы заблаговременно все уничтожают, так что от этих мин особо у нас (у военных – ред.) ущерба нет", - указал он, добавив, что, скорее, от таких мин могут страдать мирные граждане, передвигающиеся на машинах.