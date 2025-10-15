https://ria.ru/20251015/vsu-2048293558.html
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт - РИА Новости, 15.10.2025
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт
ВС РФ блокируют группировку ВСУ с севера и запада, прижимая ее к реке Оскол, на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 15.10.2025
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт
Киселев: ВС РФ под Купянском блокируют группировку ВСУ с двух направлений