15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 15.10.2025
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт
ВС РФ блокируют группировку ВСУ с севера и запада, прижимая ее к реке Оскол, на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости военный... РИА Новости, 15.10.2025
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт

Киселев: ВС РФ под Купянском блокируют группировку ВСУ с двух направлений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВС РФ блокируют группировку ВСУ с севера и запада, прижимая ее к реке Оскол, на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Российские войска блокируют группировку противника с севера и запада (на купянском участке фронта - ред.), прижав ее к реке Оскол. Важно отметить, что для снабжения украинских военных остается немного путей сообщения к городу, и с приходом дождливой погоды логистика противника ухудшится из-за размытия проселочных и грунтовых дорог, также такая погода способствует продвижению наших штурмовых групп", - сообщил Киселев.
Накануне в МО РФ сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в ДНР и Харьковской области, в том числе в районе Купянска, противник потерял более 230 военнослужащих.
Купянск является опорным пунктом обороны и логистическим центром ВСУ в восточной части Харьковской области. Город расположен на реке Оскол в 115 километрах к юго-востоку от Харькова, население до начала боевых действий превышало 26 тысяч человек.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
Вчера, 23:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВиталий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
