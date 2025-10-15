https://ria.ru/20251015/vspyshka-2048305618.html
На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка, вторая по силе за последние четыре месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х", — говорится в Telegram-канале
лаборатории.
Сейчас на Солнце наблюдается значительное усиление активности, отметили ученые.
По их прогнозам, 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе вспышек. Фоновое излучение Солнца непрерывно растет и уже приближается к уровню М. То есть звезда, даже в отсутствие взрывов, формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.