08:08 15.10.2025 (обновлено: 14:39 15.10.2025)
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка, вторая по силе за последние четыре месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований...
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка, вторая по силе за последние четыре месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Сейчас на Солнце наблюдается значительное усиление активности, отметили ученые.
По их прогнозам, 15 октября может быть достигнут многомесячный пик по силе вспышек. Фоновое излучение Солнца непрерывно растет и уже приближается к уровню М. То есть звезда, даже в отсутствие взрывов, формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

