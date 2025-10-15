https://ria.ru/20251015/vs-2048357196.html
ВС России уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили пулемётную... РИА Новости, 15.10.2025
ВС России уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили пулемётную точку и замаскированный пикап ВСУ под населённым пунктом Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Звановка операторами БПЛА был обнаружен пулемёт и замаскированный пикап противника. Точными ударами ударных дронов цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы беспилотников "Южной" группировки продолжают активно работать на переднем крае.
"Расчёты БПЛА наносят прицельные удары по огневым средствам и живой силе противника, создавая всё более сложные условия для ведения обороны украинских подразделений", — добавили в Минобороны.