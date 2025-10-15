ВС России уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили пулемётную точку и замаскированный пикап ВСУ под населённым пунктом Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Звановка операторами БПЛА был обнаружен пулемёт и замаскированный пикап противника. Точными ударами ударных дронов цели были уничтожены", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы беспилотников "Южной" группировки продолжают активно работать на переднем крае.