ВС России уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 15.10.2025
ВС России уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки

Операторы БПЛА уничтожили пулемет и пикап ВСУ в районе Звановки в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили пулемётную точку и замаскированный пикап ВСУ под населённым пунктом Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Звановка операторами БПЛА был обнаружен пулемёт и замаскированный пикап противника. Точными ударами ударных дронов цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы беспилотников "Южной" группировки продолжают активно работать на переднем крае.
"Расчёты БПЛА наносят прицельные удары по огневым средствам и живой силе противника, создавая всё более сложные условия для ведения обороны украинских подразделений", — добавили в Минобороны.
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
