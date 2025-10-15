Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала симптомы нехватки белка в организме - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 15.10.2025 (обновлено: 06:18 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/vrach-2048292959.html
Врач назвала симптомы нехватки белка в организме
Врач назвала симптомы нехватки белка в организме - РИА Новости, 15.10.2025
Врач назвала симптомы нехватки белка в организме
Слабость, проблемная кожа и частая простуда могут свидетельствовать о нехватке белка в организме, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T03:09:00+03:00
2025-10-15T06:18:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_555fe1f5794472d3ab77ff11598e0b9f.jpg
https://ria.ru/20251014/vrach-2048088831.html
https://ria.ru/20251013/kofe-2047869555.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2d3704d811ac13e1971a68b7d60a2ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач назвала симптомы нехватки белка в организме

Врач Тен: слабость и частая простуда свидетельствуют о нехватке белка

© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Слабость, проблемная кожа и частая простуда могут свидетельствовать о нехватке белка в организме, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять собственные мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга. Вы чувствуете снижение силы, становится тяжело подняться по лестнице, носить сумки; потерю тонуса, мышцы становятся дряблыми; постоянную усталость, не связанную с недосыпом", — сказала Тен.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Врач рассказала, что будет, если выпить бокал вина в обед
Вчера, 03:07
Также врач предупредила, что нехватка белка может стать причиной появления проблем с кожей, волосами и ногтями.
"Белок — основа кератина и коллагена. Их (Кожи, волос, ногтей. — Прим. Ред.) состояние — точный индикатор белкового обмена. Волосы становятся тонкими, тусклыми, начинают усиленно выпадать. Ногти: появляется ломкость, расслоение, белые пятна или бороздки. Кожа становится сухой, шелушащейся, медленнее заживают ранки и царапины. Может появиться отечность из-за нарушения синтеза белков крови, регулирующих водный баланс", — пояснила собеседница агентства.
По словам врача, частые простудные заболевания также могут свидетельствовать о нехватки белка в организме.
"Все антитела, которые атакуют вирусы и бактерии, — это белки, а именно иммуноглобулины. При их дефиците иммунная система не может эффективно отражать атаки, и обычное ОРВИ может затягиваться на недели и давать осложнения", — заявила Тен.
Дефицит белка, как отметила врач, редко встречается у людей, придерживающихся сбалансированного питания. В группе риска, по словам Тен, находятся пожилые люди из-за снижения аппетита и усвояемости белка; приверженцы строгих и несбалансированных диет (монодиет или непрофессионального веганства); люди с заболеваниями ЖКТ, почек или онкологическими заболеваниями.
"Если вы обнаружили у себя несколько симптомов – не паникуйте. Прежде всего, проанализируйте свой рацион. Простой тест: вспомните, что вы ели вчера. Были ли в каждом приеме пищи порция белка размером с вашу ладонь, например мясо, рыба, птица, яйца, творог, тофу, бобовые? Рекомендация: включите в каждый прием пищи источник качественного белка", — сказала Тен.
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада
13 октября, 03:31
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Зарема Тен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала