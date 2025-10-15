Врач назвала симптомы нехватки белка в организме

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Слабость, проблемная кожа и частая простуда могут свидетельствовать о нехватке белка в организме, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять собственные мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга. Вы чувствуете снижение силы, становится тяжело подняться по лестнице, носить сумки; потерю тонуса, мышцы становятся дряблыми; постоянную усталость, не связанную с недосыпом", — сказала Тен.
Также врач предупредила, что нехватка белка может стать причиной появления проблем с кожей, волосами и ногтями.
"Белок — основа кератина и коллагена. Их (Кожи, волос, ногтей. — Прим. Ред.) состояние — точный индикатор белкового обмена. Волосы становятся тонкими, тусклыми, начинают усиленно выпадать. Ногти: появляется ломкость, расслоение, белые пятна или бороздки. Кожа становится сухой, шелушащейся, медленнее заживают ранки и царапины. Может появиться отечность из-за нарушения синтеза белков крови, регулирующих водный баланс", — пояснила собеседница агентства.
По словам врача, частые простудные заболевания также могут свидетельствовать о нехватки белка в организме.
"Все антитела, которые атакуют вирусы и бактерии, — это белки, а именно иммуноглобулины. При их дефиците иммунная система не может эффективно отражать атаки, и обычное ОРВИ может затягиваться на недели и давать осложнения", — заявила Тен.
Дефицит белка, как отметила врач, редко встречается у людей, придерживающихся сбалансированного питания. В группе риска, по словам Тен, находятся пожилые люди из-за снижения аппетита и усвояемости белка; приверженцы строгих и несбалансированных диет (монодиет или непрофессионального веганства); люди с заболеваниями ЖКТ, почек или онкологическими заболеваниями.
"Если вы обнаружили у себя несколько симптомов – не паникуйте. Прежде всего, проанализируйте свой рацион. Простой тест: вспомните, что вы ели вчера. Были ли в каждом приеме пищи порция белка размером с вашу ладонь, например мясо, рыба, птица, яйца, творог, тофу, бобовые? Рекомендация: включите в каждый прием пищи источник качественного белка", — сказала Тен.
