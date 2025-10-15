Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности к торговой войне с США - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/voyna-2048298285.html
В Китае заявили о готовности к торговой войне с США
В Китае заявили о готовности к торговой войне с США - РИА Новости, 15.10.2025
В Китае заявили о готовности к торговой войне с США
Китай готов к торговой войне с США, но не закрывает дверь для переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:23:00+03:00
2025-10-15T05:23:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047832796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_882e2b8366518d3b44005a865f722ab8.jpg
https://ria.ru/20251015/ssha-2048292365.html
https://ria.ru/20251014/tramp-2048276712.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048250783.html
https://ria.ru/20251014/voyna-2048062919.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047832796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164c550a488276184e15d69f085dba99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент

В Китае заявили о готовности к торговой войне с США

© AP Photo / Andy WongПродавец расставляет еду и напитки на стенде, украшенном планетами в форме флагов Китая и США, в Пекине
Продавец расставляет еду и напитки на стенде, украшенном планетами в форме флагов Китая и США, в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Продавец расставляет еду и напитки на стенде, украшенном планетами в форме флагов Китая и США, в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Китай готов к торговой войне с США, но не закрывает дверь для переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«
"Что касается торговых войн, позиция Китая последовательна: если есть драка, мы деремся, если переговоры — дверь открыта", — сказал он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России
02:47
Дипломат отметил, что Соединенные Штаты не могут требовать переговоров с Китаем и одновременно угрожать пошлинами.
"Это неправильный путь по взаимодействию с Китаем", — добавил Лю Пэнъюй.
Представитель посольства призвал "исправить этот ошибочный подход как можно скорее, продемонстрировать искренность в переговорах". Он также подчеркнул необходимость решать взаимные обеспокоенности через диалог и продвижения здоровых и стабильных отношений между странами.
"Сотрудничество идет на пользу обеим сторонам, конфликт вредит обеим. Прошлые раунды торговых и экономических консультаций полностью показали, что Китай и США могут найти решения проблем, основываясь на взаимном уважении и равноправии", — сказал высокопоставленный дипломат.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином
Вчера, 22:33

Торговая война между США и Китаем

В прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп пообещал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Позднее министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Во вторник Китай начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на американский портовый сбор для китайских судов. В апреле министерство коммерции КНР предупредило Штаты, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
Вчера, 19:10
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел в отношении всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она выросла до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов — до 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай достигла125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней.
В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Англичане обозначили линию китайско-американской войны
Вчера, 08:00
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала