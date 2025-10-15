В Китае заявили о готовности к торговой войне с США

Продавец расставляет еду и напитки на стенде, украшенном планетами в форме флагов Китая и США, в Пекине. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Китай готов к торговой войне с США, но не закрывает дверь для переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

« "Что касается торговых войн, позиция Китая последовательна: если есть драка, мы деремся, если переговоры — дверь открыта", — сказал он.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты не могут требовать переговоров с Китаем и одновременно угрожать пошлинами.

"Это неправильный путь по взаимодействию с Китаем", — добавил Лю Пэнъюй.

Представитель посольства призвал "исправить этот ошибочный подход как можно скорее, продемонстрировать искренность в переговорах". Он также подчеркнул необходимость решать взаимные обеспокоенности через диалог и продвижения здоровых и стабильных отношений между странами.

"Сотрудничество идет на пользу обеим сторонам, конфликт вредит обеим. Прошлые раунды торговых и экономических консультаций полностью показали, что Китай и США могут найти решения проблем, основываясь на взаимном уважении и равноправии", — сказал высокопоставленный дипломат.

Торговая война между США и Китаем

В прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп пообещал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Позднее министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.

Во вторник Китай начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Минтранс КНР подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на американский портовый сбор для китайских судов. В апреле министерство коммерции КНР предупредило Штаты, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел в отношении всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она выросла до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов — до 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай достигла125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней.