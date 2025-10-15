Без вести пропавшего бойца ВОВ спустя 83 года признали умершим

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд в Тамбовской области в 2025 году объявил умершим без вести пропавшего в 1942 году участника Великой Отечественной войны стрелка Никифора Конобеева, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В суд с иском обратился прокурор Никифоровского района Тамбовской области

Никифор Михайлович Конобеев родился 9 февраля 1914 года в селе Ярославка Никифоровского района Тамбовской области, в 1941 году он был призван на фронт, а в феврале 1942 года пропал без вести, говорится в материалах.

В исковом заявлении подчеркивалось, что сведения о судьбе Конобеева отсутствуют до сих пор, "сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому их учитывали пропавшими без вести".

"Объявление данного лица умершим является актом уважения к героическим подвигам тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, а также частью процесса сохранения исторической правды и памяти о событиях прошлого", - указал прокурор.